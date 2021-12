Am Samstag ab 14.15 Uhr steht in Hochfilzen (Nordtirol) das Staffel-Rennen der Frauen auf dem Programm. Die Azzurre um Lisa Vittozzi enttäuschten zuletzt in Östersund und sind auf Wiedergutmachung aus. Ob das gelingt, gibt’s im SportNews-Liveticker.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz