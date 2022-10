LIVE | Gegen einen Weltmeister: Der FCS will nachlegen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der FC Südtirol muss sich im Paolo-Mazza-Stadion von Ferrara am Samstag gegen SPAL beweisen. Dort steht mit Daniele De Rossi der nächste italienische Weltmeister an der Seitenlinie. Gelingt auch dieses Mal ein Coup? Wir tickern live und halten Sie am Laufenden.