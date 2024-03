LIVE | Geht die Odermatt-Serie heute zu Ende?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Elf Riesentorläufe in Serie hat Marco Odermatt für sich entschieden. Doch im Rennen in Aspen wackelt der Schweizer und liegt zur Halbzeit „nur“ auf Rang drei. Gelingt ihm die Aufholjagd? Und was ist für Alex Vinatzer & Co. drin? Ab 21 Uhr steht die Entscheidung an. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.