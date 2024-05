LIVE | Gibt es Schützenhilfe? Italien hofft auf Aufstieg

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Italiens Nationalteam hat am Samstag sein letztes WM-Spiel gegen Südkorea mit einem 8:1-Sieg gemeistert. Nun hoffen die Azzurri auf Schützenhilfe im Abendspiel: Nur wenn das bereits aufgestiegene Slowenien gegen Ungarn gewinnt, steigen die Azzurri in die Weltgruppe auf. SportNews verfolgt das so wichtige Match mit einem Liveticker.