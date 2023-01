LIVE | Hält Wierers Podiumsserie?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Beim Weltcup in Pokljuka stand Dorothea Wierer in jedem Rennen auf dem Podest, diesen Erfolgslauf will sie nun in Ruhpolding fortsetzen – angefangen beim heutigen Einzelrennen über 15 Kilometer. Hier sind Sie in Echzeit dabei, wenn Südtirols Biathlon-Star in die Loipe geht.