LIVE | Herren-Abfahrt: Wer triumphiert in Beaver Creek?

Am Freitagabend war die Abfahrt in Beaver Creek noch den schlechten Wetterverhältnissen zum Opfer gefallen, nun ist es aber soweit: Ab 18 Uhr steht am Samstag das Speedrennen auf der legendären „Birds of Prey“ an. Wer schnappt sich den zweiten Abfahrtssieg der Saison? Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts!