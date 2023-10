LIVE | Herren-Riesentorlauf: In Sölden geht’s zur Sache

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nachdem am Samstag die Damen ihr erstes Weltcup-Rennen der Saison bestritten haben, sind am Sonntag ab 10 Uhr die Herren dran. In Sölden steht der erste Riesentorlauf auf dem Programm. Wer hat im ersten Durchgang die Nase vorne? Und was ist für die Südtiroler drin? Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.