Am Samstag steht in Altenmarkt-Zauchensee die Abfahrt der Damen auf dem Programm. Holt Sofia Goggia den nächsten Sieg? In den Trainings waren aber auch die Delago-Schwestern schnell. Los geht es um 10.45 Uhr. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.