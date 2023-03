LIVE | Ist Shiffrin erneut nicht zu schlagen?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach dem ersten Durchgang des Slaloms im schwedischen Åre liegt Mikaela Shiffrin erneut klar in Führung und peilt ihren 87. Weltcupsieg an. Dahinter haben sich Anna Swenn Larsson und Wendy Holdener in Stellung gebracht. Um 13.30 Uhr startet der zweite Durchgang, hier verpassen Sie nichts.