LIVE | Italien fordert den Weltmeister

Italien ist am Samstag mit einer 2:5-Niederlage gegen die Schweiz in die Weltmeisterschaft in Finnland gestartet. Tags darauf erhöht sich der Schwierigkeitsgrad für Dante Hannoun & Co. noch mehr, denn Gegner in der Ice Hall in Helsinki ist der amtierende Weltmeister Kanada. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie in Echtzeit dabei!