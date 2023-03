Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Genauso wie die Damen bestreiten auch die Biathlon-Herren am Samstag in Östersund (Schweden) eine Staffel. Italien ist dabei der krasse Außenseiter und kann nur überraschen. Derweil peilt Norwegen – auch ohne Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø und Sturla Holm Lægreid – den nächsten Sieg an. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie in Echtzeit dabei und verpassen nichts.