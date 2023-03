Italiens Staffel schrammt knapp am Podest vorbei

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Bei der letzten Biathlon-Staffel der Saison ist Italiens Quartett mit den beiden Südtirolerinnen Rebecca Passler und Dorothea Wierer knapp am Podest vorbeigeschrammt. Nachdem Italien bei Rennhälfte noch in Führung lag, fehlten Schlussläuferin Lisa Vittozzi am Ende knappe 20 Sekunden auf das drittplatzierte Deutschland. Der Sieg ging an Norwegen.