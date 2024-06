LIVE | Jannik Sinner will seinen ersten Rasen-Titel

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Jannik Sinner kann am Sonntag einen weiteren Meilenstein setzen und seinen ersten Titel auf Rasen gewinnen. Der Sextner trifft im Finale des ATP-500-Turniers von Halle auf Hubert Hurkacz (ATP 8), mit dem er in dieser Woche im Doppel spielte. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie in Echtzeit dabei und verpassen nichts!