Der HCB Südtirol Alperia will den Sprung in die Playoffs schaffen. Dafür müssen die Foxes das Pre-Playoff gegen Klagenfurt gewinnen. Das erste Match der Best-of-3-Serie steigt am Mittwochabend ab 19.15 Uhr in Kärnten. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts!Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz