Nach der Länderspielpause winkt dem FC Südtirol am Samstag um 14.00 Uhr die nächste Partie in der Serie B. Die Talferstädter wollen nach zwei knappen Niederlagen gegen Catanzaro (0:1) und Palermo (1:2) wieder auf die Siegerstraße zurückfinden. In den Weg stellt sich den Weiß-Roten hierbei Cremonese, das bisher in der Tabelle drei Punkt mehr als die Südtiroler gesammelt hat. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.