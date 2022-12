LIVE | WM-Halbfinale: Frankreich mit Blitz-Start

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der amtierende Weltmeister gegen den krassen Außenseiter – im Halbfinale der WM in Katar wird heute Geschichte geschrieben. Ziehen Mbappe, Griezmann und Co. in das Endspiel um die begehrteste Fußball-Trophäe ein, oder gelingt Marokko die ganz große Sensation.