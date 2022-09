LIVE | Kann der FC Südtirol in Como nachlegen?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach dem Heimsieg über Pisa ist eine Welle der Euphorie durch den FC Südtirol gegangen. Können die Weiß-Roten am Samstagnachmittag nachlegen? Ab 14 Uhr steht das Auswärtsspiel bei der Star-Truppe von Como an, die bisher jedoch nicht richtig in Schwung gekommen ist. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts!