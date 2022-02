Am zweiten Wettkampftag der alpinen Skirennfahrer bei den Olympischen Spielen bestreiten die Herren in Yanqing den Super-G. Die geschlagenen der Abfahrt, Marco Odermatt und Aleksander Aamodt Kilde, wollen dabei zurückschlagen. Und auch die Südtiroler sind nicht außer Acht zu lassen. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie in Echtzeit dabei und verpassen nichts!Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz