LIVE | Letztes Speedrennen vor der WM: Super-G in Cortina

Zum Abschluss des Speed-Wochenendes in Cortina d'Ampezzo gibts einen Super-G. Allerdings ohne Favoritin Sofia Goggia, die nach ihrem Sturz in der Abfahrt am Samstag auslassen muss. Wie das Rennen auf der Tofana-Piste (es ist das letzet Speedrennen der Frauen vor der Ski-WM) läuft, gibt’s ab 11.30 Uhr im SportNews-Liveticker.