LIVE | Liefert Sinner die nächste Show?

Jannik Sinner absolviert gerade seinen dritten Auftritt bei den ATP Finals. Die Qualifikation für das Halbfinal hat er bereits in der Tasche, doch im Youngster-Duell mit Holger Rune geht es um den Gruppensieg, um Preisgeld, Prestige und darum, diesem tollen Erfolgsmärchen in Turin ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Hier sind Sie in Echtzeit dabei.