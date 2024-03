LIVE | Lisa Vittozzi kämpft um die große Kugel

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Donnerstag um 17.40 Uhr (MEZ) beginnt das Weltcup-Finale der Biathleten im kanadischen Canmore . In den letzten 3 Einzelrennen der Saison will Lisa Vittozzi den 73-Punkte-Rückstand auf Ingrid Landmark Tandrevold im Gesamtweltcup gutmachen. Was geht im Sprint? Hier verpassen Sie nichts.