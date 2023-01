LIVE | Los geht’s: Der erste Riesentorlauf am Kronplatz

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In dieser Woche stehen am Kronplatz zwei Weltcup-Riesentorläufe der Damen auf dem Programm. Mit Elisa Platino, Karoline Pichler und Laura Steinmair sind auch drei Südtirolerinnen dabei. Los geht es am Dienstag um 10.30 Uhr mit dem ersten Durchgang. Hier verpassen Sie nichts.