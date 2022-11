LIVE | Los geht’s in Lake Louise: Die 1. Abfahrt der Männer

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nachdem die geplante Lake-Louise-Abfahrt am Freitag aufgrund von Schneefall verschoben wurde, geht sie am heutigen Samstag über die Bühne. Wer in den kanadischen Rocky Mountains die Nase vorne hat, gibt's ab 20.30 Uhr im SportNews-Liveticker.