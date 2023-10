Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Showtime in der Alps Hockey League! Ritten tritt in diesen Minuten beim Spitzenreiter an, Wipptal greift zuhause nach Platz 1, während sich Unterland und Cortina duellieren. Der Schlager der Runde steigt in der MeranArena, wo der HCM die Grödner Furie zum Tanz bittet. Hier liefern wir in Echtzeit alle Tore, Ergebnisse, die Aufstellungen und den Tabellenstand.