An diesem Donnerstag sind alle fünf Südtiroler Vereine der AlpsHL im Einsatz. Am Programm steht der vorletzten Zwischenrunden-Spieltag. Dabei geht gilt es für Meran, das vorzeitige Aus abzuwenden, Unterland kann dagegen den Playoff-Einzug fixieren. Hier liefern wir in Echtzeit alles wichtige zu den Partien: Aufstellungen, Tore, Ergebnisse und die Tabelle.