Am Samstag findet in Adelboden das erste Herren-Rennen des neuen Jahres statt. Am Chuenisbärgli ist Marco Odermatt der Gejagte Mann. Mit Hannes Zingerle, Alex Vinatzer und Tobias Kastlunger nehmen auch drei Südtiroler am Riesentorlauf teil, der aufgrund des dichten Nebels verkürzt werden musste. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie in Echtzeit dabei!