LIVE | Nicht Shiffrin, sondern Vlhova ist die Gejagte

Petra Vlhova liegt im letzten Slalom der Saison in Soldeu (Andorra) in Führung. Kann die Slowakin die Angriffe der Konkurrenz um Mikaela Shiffrin abwehren und ihren 28. Weltcupsieg feiern? Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie in Echtzeit dabei und verpassen nichts!