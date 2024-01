Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Riesentorlauf in Jasna (Slowakei) endete am Samstag mit dem Worst-Case-Szenario, denn die heimische Heldin Petra Vlhova riss sich das Kreuzband. Somit geht der Slalom am Sonntag ohne die 28-Jährige über die Bühne. Während Mikaela Shiffrin so die ganz große Favoritin ist, will Vera Tschurtschenthaler ihre ersten Punkte in der laufenden Saison sammeln. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie in Echtzeit dabei und verpassen nichts!