LIVE | Packende Duelle: Wer siegt im Team Event?

Bei der Ski-Weltmeisterschaft steht am Dienstag das Team Event an. Ab 12.15 Uhr kämpfen im WM-Ort Méribel Männer gegen Männer und Frauen gegen Frauen in packenden Parallel-Duellen um die WM-Medaillen. Wer kürt sich zum Weltmeister? Und was ist für die Azzurri mit dem Südtiroler Alex Vinatzer drin? Hier verpassen Sie nichts!