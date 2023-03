LIVE | Playoff-Halbfinale: Bozen gastiert in Wien

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Spiel 1 hat der HCB Südtirol Alperia am Freitagabend gegen die Vienna Capitals mit Ach und Krach in der Overtime für sich entschieden. Am Sonntag (ab 17.30 Uhr) gastieren die Foxes erstmals in dieser Halbfinal-Serie in Wien-Kagran. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.