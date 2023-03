LIVE | Playoff-Halbfinale: Füchse peilen dritten Sieg an

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HCB Südtirol Alperia hat die ersten zwei Partien der Best-of-7-Serie gegen die Vienna Capitals gewonnen und sich dadurch eine 2:0 Führung verschafft. Am Dienstag wollen Dustin Gazley & Co. vor heimischer Kulisse einen großen Schritt in Richtung Finale machen. SportNews tickert in Spiel 3 live aus der Sparkasse Arena in Bozen Süd.