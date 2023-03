LIVE | Halbfinale: Bozner Blitzstart in Wien

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Halbfinal-Serie zwischen dem HCB Südtirol Alperia und den Vienna Capitals dringt in die heiße Phase ein. Nach den ersten zwei Siegen der Füchse schlugen die Österreicher am Dienstag in der Sparkasse Arena zurück. 72 Stunden später will die Mannschaft von Glen Hanlon Revanche nehmen und auch das vierte Saisonspiel in Wien gewinnen. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie keine Aktion und sind hautnah dabei, wenn das Spiel um 19.15 Uhr in der Steffl Arena beginnt.