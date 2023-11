LIVE | Pustertal und Bozen steigen wieder ein

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Länderspielpause ist vorbei: In der ICE Hockey League geht es am Freitag weiter. Der HC Pustertal gastiert ab 19.15 Uhr in Linz, während der HC Bozen um 19.45 Uhr Villach empfängt. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.