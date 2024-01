Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Es sind turbulente Tage, die der HC Pustertal erlebt. Am Dienstag wurde der Rücktritt von Trainer Tomek Valtonen offiziell, am Mittwoch spielen die Wölfe ab 19.45 Uhr zu Hause gegen Asiago. Auch der HC Bozen ist im Einsatz und trifft ab 19.30 Uhr auswärts auf Vorarlberg. Die Foxes mussten sich zuletzt zwei Mal in Folge geschlagen geben und wollen – genauso wie der HCP – eine Reaktion zeigen. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.