LIVE | Riesentorlauf der Damen – 1. Durchgang

Im kanadischen Mont-Tremblant steht heute ein Riesentorlauf-Weltcup auf dem Programm. Als einzige Südtirolerin mit dabei ist Elisa Platino. Die Meranerin will in die Top-30 und sich damit für den 2. Lauf qualifizieren. Was ist drin? Mit dem SportNews-Ticker verpassen Sie nichts.