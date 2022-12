LIVE | Riesentorlauf in Alta Badia: Die 2. Auflage

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Montag steht in Alta Badia ein weiterer Riesentorlauf dem Programm. Können die Azzurri Wiedergutmachung betreiben und wird es an der Spitze wieder eine knappe Angelegenheit? Der 1. Durchgang beginnt um 10 Uhr. Hier verpassen Sie nichts.