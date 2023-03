LIVE | Riesentorlauf in Åre: Wer macht das Rennen?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Im Ski-Weltcup der Damen geht es bereits am Freitag weiter. Ab 10 Uhr steht im schwedischen Åre der erste Durchgang des Riesentorlaufs auf dem Programm. Was geht für Marta Bassino & Co? Hier verpassen Sie nichts.