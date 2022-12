LIVE | Riesentorlauf: Wer bändigt die Gran Risa?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach den Rennen in Gröden sind nun die Techniker gefragt. Um 10.00 Uhr stürzt sich Marco Odermatt als Erstes die Piste in Alta Badia hinunter. Er hat die Riesenslaloms in Sölden und Val d'Isere gewonnen und wird auch die Gran Risa für sich beanspruchen wollen. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.