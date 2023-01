LIVE | Runde 2 in Cortina: Super-G im Ticker

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Für die Speedmänner geht es in Cortina d’Ampezzo in die 2. Runde. Nach dem Super-G am Samstag, den Marco Odermatt für sich entschied, gibt es heute noch einen Anlauf. Alle Infos und aktuellen Livetstände gibt es ab 10.15 Uhr im SportNews-Ticker.