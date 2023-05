LIVE | Gegen den Underdog: Eiskalte Dusche für Italien

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach der schmerzhaften 2:4-Niederlage gegen Polen steht Italiens Eishockey-Nationalmannschaft bei der B-Weltmeisterschaft in Großbritannien mächtig unter Druck. Gegen Schlusslicht Litauen muss am Mittwoch ab 17 Uhr unbedingt ein Sieg her, wenn der Traum vom Aufstieg am Leben bleiben soll. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.