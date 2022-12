LIVE | Schlägt Paris auf der Stelvio zurück?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Für Dominik Paris war der bisherige Saisonverlauf einer zum Vergessen. Am Mittwoch will der Ultner auf seiner Lieblingsstrecke in Bormio zurückschlagen. Die Abfahrt auf der Stelvio beginnt um 11.30 Uhr. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.