LIVE | Schlägt Shiffrin in ihrer Heimat zu?

Das Technik-Wochenende der Damen in Killington (USA) wird am Sonntag mit dem Slalom abgeschlossen. Schlägt Mikaela Shiffrin in ihrer Heimat zu? Ab 16.15 Uhr steht der erste Durchgang auf dem Programm, mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.