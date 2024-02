Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HC Pustertal greift nach den Playoffs in der ICE Hockey League. Nach dem Triumph im ersten Spiel der Pre-Playoffs gegen HK Olimpija Ljubljana können die Wölfe am Dienstagabend (ab 19.15 Uhr) im zweiten Match den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg in der Hala Tivoli in Slowenien. SportNews verfolgt die Partie mit einem Liveticker.