LIVE | Serbien gegen Dänemark: Wer kommt ins Achtelfinale?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In der Gruppe C der Europameisterschaft ist nach wie vor alles offen, denn jedes Team kann noch das Achtelfinale erreichen. Während Dänemark im Duell gegen Serbien ein Unentschieden reichen könnte, sind die Osteuropäer auf einen Sieg angewiesen. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie in Echtzeit dabei und verpassen nichts!