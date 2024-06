LIVE | Serbien kämpft um Achtelfinal-Träume

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Bei der Fußball-EM in Deutschland kämpft Serbien am Donnerstag ab 15 Uhr gegen Slowenien – und das Ausscheiden. Nach der Niederlage am 1. Spieltag sind Dusan Vlahovic & Co. bereits unter Druck. Alles zum Spiel erfahren Sie im SportNews-Ticker.