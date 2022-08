LIVE | Serie B in Bozen: Das Heimdebüt des FC Südtirol

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Es ist endlich soweit: In Bozen wird Serie-B-Fußball gespielt. Am Sonntag ab 20.45 Uhr bestreitet der FC Südtirol im Drususstadion gegen Venezia und Ex-FCS-Coach Ivan Javorcic sein erstes Zweitligamatch vor heimischer Kulisse. Was ist für die Weiß-Roten drin? Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts!