Mikaela Shiffrin kann am Sonntag in Killington, sollte sie den Slalom gewinnen, mit dem großen Ingemar Stenmark gleichziehen, der 46 Siege in einer einzelnen Disziplin (Riesentorlauf) zu Buche stehen hat. Ob der 26-Jährigen das gelingt, erfahren Sie mit dem SportNews-Liveticker.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz