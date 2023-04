Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Krönt sich Red Bull Salzburg am Dienstag vor eigenem Publikum zum Meister? Genau das will der HCB Südtirol Alperia verhindern! Die Foxes liegen in der Finalserie mit 2:3-Siegen zurück und setzen am Dienstagabend in Salzburg alles daran, um in der Serie auszugleichen und ein Spiel 7 zu erzwingen. Ob den Talferstädtern das gelingt? SportNews tickert live aus dem Salzburger Volksgarten.