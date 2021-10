Gelingt Tennis-Überflieger Jannik Sinner der 4. Turniersieg in diesem Jahr? In Antwerpen greift der 20 Jahre junge Südtiroler in diesen Minuten neuerlich nach den Sternen. Die letzte Hürde auf dem Weg zum Triumph: Der Argentinier Diego Schwartzman. Mit unserem Liveticker sind Sie beim Finale der beiden großen Turnierfavoriten in Echtzeit dabei.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz