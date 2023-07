Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Zwischen Jannik Sinner und dem erneuten Einzug ins Wimbledon-Viertelfinale steht am Sonntag Daniel Galan (ATP 85). Der Kolumbianer ist in diesem Duell der krasse Außenseiter und hat somit nichts zu verlieren. Sinner will hingegen die Geister der French Open verjagen, seinen Traum vom ersten Grand-Slam-Titel weiterleben und gleichzeitig wichtige Punkte in der Jahreswertung holen.